Piazza Affari: rosso per Brunello Cucinelli
(Teleborsa) - Composto ribasso per il re del cachemire, in flessione del 2,76% sui valori precedenti.
L'andamento di Brunello Cucinelli nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni di breve periodo del gruppo di Solomeo sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 83,01 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 80,61. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 85,41.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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