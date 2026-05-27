Piazza Affari: in calo WIIT
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che tratta con una perdita del 2,22%.
La tendenza ad una settimana di WIIT è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 33,43 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 32,88. L'equilibrata forza rialzista di WIIT è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 33,98.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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