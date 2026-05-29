Piazza Affari: positiva la giornata per WIIT

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico , con una variazione percentuale del 2,30%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di WIIT , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di WIIT , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 33,77 Euro. Primo supporto visto a 32,67. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 31,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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