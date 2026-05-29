Piazza Affari: positiva la giornata per WIIT
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, con una variazione percentuale del 2,30%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di WIIT, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di WIIT, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 33,77 Euro. Primo supporto visto a 32,67. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 31,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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