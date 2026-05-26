Londra: risultato positivo per Glencore
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,25%.
Lo scenario su base settimanale di Glencore rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di Glencore è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 5,857 sterline e supporto a 5,798. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 5,916.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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