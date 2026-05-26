Londra: risultato positivo per Glencore

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,25%.



Lo scenario su base settimanale di Glencore rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La tendenza di breve di Glencore è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 5,857 sterline e supporto a 5,798. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 5,916.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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