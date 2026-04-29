Rai Way, Roberto Cecatto confermato Amministratore Delegato

(Teleborsa) - Rai Way rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, sotto la presidenza di Enrico Mordillo, ha nominato Roberto Cecatto, in carica anche come Direttore Generale, quale Amministratore Delegato.



Il Consiglio, in relazione agli Amministratori che hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza - sia ai sensi di legge sia previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate quale adottato dalla Società - in sede di presentazione della propria candidatura, ha valutato positivamente la sussistenza di tali requisiti. Il Consiglio ha quindi proceduto alla nomina del Comitato Controllo e Rischi e per la Sostenibilità - che svolge anche funzioni di Comitato Parti Correlate - e del Comitato Remunerazione e Nomine, costituiti da soli Amministratori indipendenti, nelle seguenti rispettive composizioni: Comitato Controllo e Rischi e per la Sostenibilità: Gian Luca Petrillo (Presidente), Greta Tellarini, Maria Cristina Vismara; Comitato Remunerazione e Nomine: Barbara Morgante (Presidente), Romano Ciccone, Salvatore Sardo.



Il Consiglio ha infine confermato, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, il dott. Adalberto Pellegrino nell’incarico di Dirigente preposto ai documenti contabili della Società, ai sensi dell’art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998, sino all’Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2028.

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