Caleffi, CdA ridisegna la governance per favorire passaggio generazionale

(Teleborsa) - Il nuovo CdA di Caleffi , società quotata su Euronext Milan e specializzata nella produzione e nella commercializzazione di articoli di lusso per la casa, ha adottato un nuovo e rinnovato assetto di governance, funzionale a consolidare la struttura organizzativa del Gruppo e ad imprimere maggior accelerazione al processo decisionale. Questa pianificata evoluzione della Governance segna un importante passaggio generazionale.



Il CdA ha confermato le materie di propria competenza esclusiva, rafforzando il proprio ruolo di indirizzo strategico e di supervisione sull'attività del Gruppo. Tale scelta rispecchia la volontà di un board sempre più orientato alla definizione delle grandi linee di sviluppo aziendale, lasciando agli organi delegati la piena responsabilità operativa nelle rispettive aree di competenza.



Il Consiglio ha deliberato il conferimento di deleghe operative ai Consiglieri Esecutivi, disegnando un modello di governance basato sulla specializzazione delle responsabilità e sulla complementarità delle competenze, a garanzia di un presidio completo su tutte le aree strategiche del Gruppo.



Giuliana Caleffi, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato HR, Affari Legali e Societari e Qualità, assume il ruolo di Chief Executive Officer con responsabilità di coordinamento strategico dell'intera attività operativa del Gruppo. Rita Federici, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, conferma la propria leadership creativa nella veste di Consigliere Delegato Stile, con il compito di definire l'identità estetica delle collezioni e di presidiare le collaborazioni con i designer, garantendo al brand Caleffi la sua riconoscibilità e il suo posizionamento premium nel panorama dell'Home Fashion.



Raffaello Favagrossa, membro del Consiglio di Amministrazione dal 2014, con responsabilità operative in ambito Mercato e Prodotti fin dal 2020, amplia il proprio apporto funzionale con il ruolo di Consigliere Delegato Corporate, Mercato e Prodotti, Business Development e Cybersecurity, assumendo la guida delle principali leve di creazione di valore del Gruppo: dalle funzioni amministrative e finanziarie alla supply chain, dal marketing e licensing alla direzione commerciale, fino allo sviluppo delle piattaforme digitali e dell'e-commerce. La sua delega abbraccia inoltre le tematiche di intelligenza artificiale e innovazione tecnologica, con l'obiettivo di garantire a Caleffi un’adeguata trasformazione digitale del settore



Guido Ferretti, in precedenza già consigliere delegato al fianco di Giuliana Caleffi, Rita Federici e Raffaello Favagrossa, prosegue la propria ultraventennale collaborazione con il Gruppo Caleffi quale dirigente responsabile per supply chain, sostenibilità e controllo di gestione industriale.



(Foto: © rawpixel)

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