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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 27/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 27/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 maggio

La giornata del 27 maggio chiude piatta per il cross Euro contro la valuta britannica, che riporta un +0,13%.

La situazione di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 0,8673. Supporto visto a quota 0,8633. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 0,8713.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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