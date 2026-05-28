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Londra 27-mag
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Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 27/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 27/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 maggio

Allunga timidamente il passo l'indice principale della Borsa di Parigi, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,43%.

Tecnicamente, il CAC 40 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8.282,1, mentre il supporto più immediato si intravede a 8.109,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8.454,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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