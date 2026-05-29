Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 28/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 maggio
Frazionale ribasso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,23%.
Tecnicamente, il CAC 40 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8.259,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 8.117. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8.402.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)