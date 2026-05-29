Milano 10:42
50.040 +0,43%
Nasdaq 28-mag
30.224 0,00%
Dow Jones 28-mag
50.669 +0,05%
Londra 10:42
10.446 +0,19%
Francoforte 10:42
25.161 +0,27%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 28/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 28/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 maggio

Frazionale ribasso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,23%.

Tecnicamente, il CAC 40 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8.259,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 8.117. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8.402.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```