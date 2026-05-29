Francoforte: in calo Bayer
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia chimico-farmaceutica, con una flessione del 3,73%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Bayer rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 35,71 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 37,69. Il peggioramento del produttore tedesco di farmaci è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 34,98.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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