Italia, ad aprile aumentano i prezzi alla produzione dell'industria

(Teleborsa) - Ad aprile 2026, i prezzi alla produzione dell'industria aumentano dello 0,3% su base mensile e del 6,8% su base annua (era +4,2% a marzo). Lo comunica l'Istat.



Sul mercato interno i prezzi sono pressoché stazionari su base mensile (+0,1%) e crescono dell'8,8% su base annua (da +5,4% del mese precedente). Al netto del comparto energetico, i prezzi registrano un aumento congiunturale dello 0,6% e una crescita tendenziale del 2,0% (da +1,5% di marzo).



Sul mercato estero i prezzi aumentano dello 0,6% su base mensile (+0,9% area euro, +0,3% area non euro) e dell'1,7% su base annua (+2,1% area euro, +1,5% area non euro).



Nel trimestre febbraio-aprile 2026, rispetto al precedente, i prezzi alla produzione dell'industria crescono del 3,4% (+4,3% mercato interno, +1,1% mercato estero).



Ad aprile 2026, fra le attività manifatturiere, l'incremento tendenziale maggiore sul mercato interno riguarda coke e prodotti petroliferi raffinati (+79,1%); seguono prodotti chimici e metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (per entrambi +5,6%); sul mercato estero, gli aumenti su base annua più marcati si registrano per coke e prodotti petroliferi raffinati (+32,2% area non euro), altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e apparecchiature (+6,2% area euro, +11,6% area non euro) e mezzi di trasporto (+4,8% area euro). Sul mercato interno, la crescita tendenziale dei prezzi della fornitura di energia elettrica e gas è in accelerazione (+10,3%, da +6,6% di marzo).



Ad aprile 2026, i prezzi alla produzione delle costruzioni per Edifici residenziali e non residenziali crescono dell'1,1% su base mensile e del 2,5% su base annua (da +1,8% di marzo 2026); quelli di Strade e ferrovie aumentano dell'1,6% in termini congiunturali e del 4,7% in termini tendenziali (era +3,0% a marzo 2026). Nel trimestre febbraio-aprile 2026, rispetto al precedente, i prezzi di Edifici residenziali e non residenziali crescono dell'1,4%, quelli di Strade e ferrovie del 3,0%.

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