Giappone, prezzi produzione sopra attese in aprile

(Teleborsa) - Aumentano i prezzi alla produzione in Giappone nel mese di aprile. Secondo la Bank of Japan, i prezzi di fabbrica hanno registrato un incremento del 4,9% su base annua, superiore al +3% stimato dagli analisti e al +2,9% mese precedente.



Su base mensile, i prezzi all'industria hanno registrato una salita pari a +2,3% contro il +0,8% di marzo e il +0,7% atteso.



I prezzi import hanno segnato un incremento del 5,6% su base mensile e del 17,5% su base annuale. I prezzi export sono saliti del 4% su base mensile e del 18,9% su base annuale.





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