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USA, Prezzi produzione (MoM) in aprile

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USA, Prezzi produzione (MoM) in aprile
USA, Prezzi produzione in aprile su base mensile (MoM) +1,4%, in aumento rispetto al precedente +0,7% (la previsione era +0,5%).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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