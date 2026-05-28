Londra: andamento negativo per Weir Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile , in flessione del 2,08% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Weir Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo di Weir Group ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 24,79 sterline. Supporto a 24,39. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 25,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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