Londra: rosso per Weir Group

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile , che tratta con una perdita dell'1,82%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Weir Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,14%, rispetto a +0,47% del principale indice della Borsa di Londra ).





La situazione di medio periodo di Weir Group resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 25,15 sterline. Supporto visto a quota 24,71. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 25,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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