Londra: rosso per Weir Group
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, che tratta con una perdita dell'1,82%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Weir Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,14%, rispetto a +0,47% del principale indice della Borsa di Londra).
La situazione di medio periodo di Weir Group resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 25,15 sterline. Supporto visto a quota 24,71. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 25,59.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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