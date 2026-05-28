New York: brusca correzione per Trade Desk

(Teleborsa) - Ribasso per la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie , che tratta in perdita del 4,69% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Trade Desk , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Trade Desk ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 21,74 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 22,7, mentre il primo supporto è stimato a 20,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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