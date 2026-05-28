New York: brusca correzione per Trade Desk
(Teleborsa) - Ribasso per la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie, che tratta in perdita del 4,69% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Trade Desk, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo di Trade Desk ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 21,74 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 22,7, mentre il primo supporto è stimato a 20,78.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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