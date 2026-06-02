New York: Trade Desk scende verso 20,74 USD

(Teleborsa) - In forte ribasso la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie , che mostra un -8,68%.



Lo scenario su base settimanale di Trade Desk rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Trade Desk rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 22,14 Dollari USA. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 20,74. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 23,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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