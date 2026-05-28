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New York: peggiora Norfolk Southern

Migliori e peggiori, Trasporti
New York: peggiora Norfolk Southern
(Teleborsa) - Retrocede molto la società specializzata nel trasporto di merci su rotaia, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,42%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Norfolk Southern, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Norfolk Southern è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 320,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 303,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 338,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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