New York: peggiora Norfolk Southern
(Teleborsa) - Retrocede molto la società specializzata nel trasporto di merci su rotaia, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,42%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Norfolk Southern, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Norfolk Southern è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 320,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 303,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 338,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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