Piazza Affari: scambi al rialzo per Ferrari
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il cavallino rampante di Maranello, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,01%.
L'andamento di Ferrari nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il grafico attuale di Ferrari evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 295,4 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 302,6. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 291,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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