Fondazione Amplifon: nel 2025 investiti oltre 4 milioni di euro in 11 progetti di inclusione sociale

presentato il Bilancio Sociale 2025

(Teleborsa) - La Fondazione Amplifon, ente del terzo settore dell’omonimo gruppo leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell’udito, presenta il proprio Bilancio Sociale 2025, che racconta un anno di ulteriore crescita del suo impatto sociale in Italia, Australia, Belgio, Francia, Portogallo, Spagna e Svizzera.



Nel corso del 2025, Fondazione Amplifon ha investito oltre 4 milioni di euro in 11 progetti di inclusione sociale, raggiungendo più di 30.000 beneficiari diretti e coinvolgendo 30 partner. L’impegno della Fondazione prosegue accanto agli anziani, in particolare quelli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) e quelli che vivono in condizioni di solitudine o fragilità nelle periferie urbane.



“Sono trascorsi sei anni dall’avvio delle attività della Fondazione e da allora il nostro obiettivo resta quello di costruire comunità inclusive e restituire dignità alle persone più fragili. Abbiamo compreso che per generare cambiamento non basta realizzare progetti, ma occorre attivare leve di trasformazione sociale, stimolare alleanze, creare momenti in cui le persone possano ritrovarsi e sentirsi parte attiva di una comunità. E quest’anno il Bilancio Sociale non solo racconta di 11 progetti realizzati che hanno raggiunto oltre 30.000 persone, in Italia e a livello internazionale, ma anche del valore delle relazioni che abbiamo costruito e che ci accompagnano in questo viaggio” commenta Susan Carol Holland, Presidente di Fondazione Amplifon.



Il progetto più longevo della Fondazione Amplifon è “Ciao!”, l’iniziativa di intrattenimento digitale nata durante la pandemia per contrastare l’isolamento sociale degli anziani nelle case di riposo. Attraverso tecnologie di video-connessione di altissima qualità e un palinsesto quotidiano di attività culturali, artistiche e ricreative, “Ciao!” promuove partecipazione, socialità e benessere all’interno delle strutture.



Nel 2025, il progetto ha coinvolto 280 strutture in Italia e ha proseguito il proprio percorso di internazionalizzazione con l’ingresso della Spagna nella rete di “Ciao!”, accanto alle attività già avviate in Australia, Belgio, Francia, Portogallo e Svizzera. Oggi “Ciao!” coinvolge complessivamente oltre 30 strutture fuori dall’Italia.



Accanto ai progetti di inclusione sociale, Fondazione Amplifon ha continuato a sviluppare la riflessione sulla Gentilezza, intesa come competenza relazionale e civile. Nel 2025, hanno preso forma la seconda edizione del Festival della Gentilezza, in collaborazione con il settimanale Sette e il Corriere della Sera, e la nuova stagione del podcast “Sulla Gentilezza”, realizzato insieme a Chora Media. In questo ambito, la gentilezza è stata anche al centro di attività formative con oltre 120 studenti. Tra queste, i seminari sulla gentilezza per gli studenti universitari ma anche i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) con gli studenti delle scuole superiori di Milano che hanno esplorato la gentilezza tramite incontri intergenerazionali con gli anziani residenti in alcune RSA del progetto “Ciao!”.



“Il fil rouge della nostra azione è la tensione costante a generare connessione sociale, strumento efficacissimo per contrastare il disagio, costruire relazioni e restituire le persone al proprio contesto sociale. In questo paesaggio di relazioni, i volontari di Amplifon si confermano la nostra comunità più significativa e la risorsa più preziosa. Insieme a loro portiamo allegria, intrattenimento e gioia agli anziani, che a loro volta rivelano un mondo profondamente generativo. Ascoltandoli, essi rivelano un’energia che resiste alla fragilità e che continua a cercare spazio, relazioni, vita.” afferma Maria Cristina Ferradini, Consigliera Delegata di Fondazione Amplifon.



Nel 2025 Fondazione Amplifon ha organizzato 50 eventi di volontariato con circa 900 partecipazioni complessive di volontari in Italia e nel mondo, coinvolgendo il 40% dei dipendenti delle sedi di Milano, una percentuale quasi doppia rispetto alla media del settore.











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