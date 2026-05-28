Revolut supera i 5 milioni di clienti in Italia con uso sempre più quotidiano

(Teleborsa) - Revolut ha superato i 5 milioni di clienti in Italia, un mercato che è ora il quinto più grande a livello globale per la fintech britannica con oltre 70 milioni di clienti in tutto il mondo. Con una penetrazione di mercato di quasi il 10%, Revolut è già diventata la quinta banca del paese per numero di clienti e, al ritmo di crescita attuale, è sulla strada per entrare nella top tre entro i prossimi 12 mesi, si legge in una nota.



Il traguardo riflette un cambiamento profondo nel modo in cui gli italiani utilizzano Revolut. Quello che era nato principalmente come un'app per pagamenti e viaggi si sta rapidamente evolvendo in una relazione bancaria primaria, con milioni di clienti che oggi usano Revolut per ricevere lo stipendio, depositare fondi, risparmiare, investire e gestire le finanze familiari.



"L'Italia sta diventando uno dei mercati più importanti di Revolut a livello globale perché il comportamento dei clienti qui sta cambiando molto rapidamente - ha dichiarato Ignacio Zunzunegui, Head of Growth per il Sud Europa di Revolut - Le persone non usano più Revolut occasionalmente o per un singolo caso d'uso. Si affidano a noi per i loro stipendi, i loro risparmi e sempre più spesso per la gestione finanziaria dell'intero nucleo familiare".



Nel 2025, i clienti Revolut in Italia hanno effettuato transazioni per un valore superiore a 50 miliardi di euro, con un incremento del 78% su base annua. I pagamenti domestici con carta sono cresciuti tre volte più velocemente di quelli internazionali. I depositi di stipendio sono aumentati del 117% su base annua, mentre il numero di clienti che effettuano ricariche superiori a 1.000 euro è quasi raddoppiato nell'ultimo anno, segnalando una forte accelerazione nell'utilizzo come conto principale.



I depositi dei clienti italiani sono aumentati del 74% nel 2025 rispetto all'anno precedente, mentre oltre 1 miliardo di euro è già stato investito nei prodotti di risparmio flessibile di Revolut. Anche l'adozione dei servizi di trading sta accelerando rapidamente, con il numero di clienti che utilizzano i prodotti di investimento raddoppiato su base annua in Italia. I recenti lanci delle funzionalità di pagamento delle imposte F24 e I24, dopo gli IBAN italiani, stanno eliminando alcune delle ultime barriere che impedivano ai clienti di utilizzare Revolut come banca principale in Italia.



"Stiamo assistendo a un cambiamento strutturale nel modo in cui gli italiani interagiscono con il settore bancario, con i clienti che concentrano sempre più la loro attività finanziaria all'interno di Revolut ogni mese - ha dichiarato Nicola Vicino, General Manager di Revolut Bank UAB, succursale italiana - I clienti stanno consolidando sempre più la loro vita finanziaria in Revolut, dall'accredito dello stipendio alla gestione delle spese quotidiane e alla costruzione dei risparmi".



Anche Revolut Business ha continuato la sua traiettoria di crescita in Italia, superando i 60.000 clienti business e registrando una crescita dell'84% su base annua nel 2025. il recente lancio dei pagamenti delle imposte F24 per i clienti business rafforza ulteriormente l'ambizione di Revolut di diventare una piattaforma finanziaria sempre più centrale per le aziende italiane.

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