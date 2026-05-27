Commissione UE propone nuova autorizzazione per servizi mobili via satellite

(Teleborsa) - La Commissione europea ha adottato una proposta per la selezione dei fornitori di servizi mobili via satellite (mobile satellite services, MSS) che saranno autorizzati a utilizzare la banda di frequenze armonizzata 2 GHz oltre il 2027, alla scadenza delle attuali licenze. La banda MSS 2 GHz è ideale per i servizi Direct-to-Device (D2D), fornendo capacità di comunicazione critiche e garantendo l'accesso a Internet ad alta velocità in aree senza copertura terrestre.



La Commissione propone di istituire una procedura di selezione a livello dell'UE per l'assegnazione di questo spettro. Il rilascio di un'autorizzazione a livello dell'UE per l'uso della banda di frequenze 2 GHz per i servizi mobili via satellite in tutti gli Stati membri dell'UE garantirà la coerenza normativa in tutta l'UE e consentirà agli operatori di sviluppare e fornire servizi a livello transfrontaliero.



Lo spettro sarebbe diviso di conseguenza: un terzo della banda MSS 2 GHz sarebbe dedicato all'uso governativo, ad esempio per comunicazioni critiche, sicurezza e militari fornite da un operatore dell'UE. L'operatore garantirà l'integrazione con le capacità attuali e future dell'infrastruttura del programma dell'Unione per una connettività sicura IRIS 2; due terzi della banda MSS 2 GHz sarebbero dedicati all'uso commerciale, come i servizi D2D ai dispositivi mobili, garantendo la copertura mobile laddove le reti terrestri non sono disponibili. Può anche essere utilizzato per l'Internet of Things, come i personal fitness tracker, il monitoraggio energetico e i dispositivi di risposta alle emergenze. Lo spettro in questa banda sarebbe diviso equamente per: l'uso della banda da parte degli operatori dell'UE che entrano nel mercato, per incoraggiare la diversificazione dei fornitori e incentivare l'ingresso nel mercato dei fornitori dell'UE;

l'uso della banda da parte di operatori dell'UE e di paesi terzi.



"Più che mai, la connettività satellitare ad alta capacità e ampiamente disponibile è essenziale per rafforzare la resilienza delle reti di comunicazione dell'UE - ha detto Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia - La nostra proposta consentirà la fornitura di connettività satellitare e terrestre direttamente ai nostri dispositivi mobili, garantendo che tutte le zone dell'UE, e in particolare quelle in cui le reti terrestri non sono disponibili, siano dotate di connettività internet vocale e a banda larga. La connettività satellitare è fondamentale anche per i nostri servizi governativi e per le comunicazioni critiche dell'Europa".

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