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/ Italia, Bilancia commerciale globale in marzo
Italia, Bilancia commerciale globale in marzo
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18 maggio 2026 - 10.45
Italia,
Bilancia commerciale globale in marzo pari a 4,71 Mld Euro
, in calo rispetto al precedente 4,98 Mld Euro (la previsione era 5,25 Mld Euro).
(Foto: © htganzo / 123RF)
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