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Unione Europea, Fiducia economia in maggio

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Unione Europea, Fiducia economia in maggio
Unione Europea, Fiducia economia in maggio pari a 93,5 punti, in aumento rispetto al precedente 93,2 punti (la previsione era 92,8 punti).
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