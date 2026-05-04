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Unione Europea, Indice Sentix in maggio

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Unione Europea, Indice Sentix in maggio
Unione Europea, Indice Sentix in maggio pari a -16,4 punti, in aumento rispetto al precedente -19,2 punti (la previsione era -20,9 punti).
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