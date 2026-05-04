Milano
16:45
47.797
-0,93%
Nasdaq
16:45
27.816
+0,38%
Dow Jones
16:45
49.348
-0,30%
Londra
1-mag
10.364
0,00%
Francoforte
16:45
24.188
-0,43%
Lunedì 4 Maggio 2026, ore 17.01
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Salone del Risparmio
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Unione Europea, Indice Sentix in maggio
Unione Europea, Indice Sentix in maggio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
04 maggio 2026 - 10.35
Unione Europea,
Indice Sentix in maggio pari a -16,4 punti
, in aumento rispetto al precedente -19,2 punti (la previsione era -20,9 punti).
Condividi
Leggi anche
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 4 maggio 2026
Unione Europea, M3 (YoY) in marzo
Unione Europea, Tasso disoccupazione in marzo
Unione Europea, Prezzi consumo (MoM) in marzo
Altre notizie
Vendite dettaglio Unione Europea (YoY) in febbraio
Unione Europea, Produzione industriale (YoY) in febbraio
Unione Europea, Prezzi produzione (MoM) in febbraio
Produzione industriale Unione Europea (MoM) in febbraio
Unione Europea, Prezzi consumo (YoY) in marzo
Prezzi consumo Unione Europea (MoM) in aprile
Guide
Cos’è l’inflazione e quante tipologie esistono: definizione, differenze e cause
Quando si parla di inflazione, si tende a immaginare un fenomeno unico: i prezzi salgono, il denaro vale meno, le banche centrali alzano i tassi.
leggi tutto