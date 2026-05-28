Milano 11:28
49.611 +0,07%
Nasdaq 27-mag
29.974 0,00%
Dow Jones 27-mag
50.644 +0,36%
Londra 11:28
10.433 -0,69%
Francoforte 11:28
25.157 -0,08%

Unione Europea, Fiducia consumatori in maggio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, Fiducia consumatori in maggio
Unione Europea, Fiducia consumatori in maggio pari a -19 punti, in aumento rispetto al precedente -20,6 punti (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: © senoldo/123RF)
Condividi
```