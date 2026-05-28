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Spagna, vendite al dettaglio aprile +0,8% su anno

Economia, Macroeconomia
Spagna, vendite al dettaglio aprile +0,8% su anno
(Teleborsa) - Si modera la crescita del commercio al dettaglio in Spagna nel mese di aprile 2026. Secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), le vendite al dettaglio hanno registrato una crescita dello 0,8% su base annua (dato destagionalizzato), dopo il +4,1% riportato a marzo.

Su base mensile si registra un decremento dell'1,5%. La serie grezza (non destagionalizzata) registra un incremento pari allo 0,3% su base annuale.

(Foto: Hanson Lu on Unsplash)
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