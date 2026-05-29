Analisi Tecnica: EUR/YEN del 28/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 maggio
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / Yen, che in chiusura evidenzia un +0,05%.
Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 185,797. Rischio di eventuale correzione fino al target 185,087. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 186,507.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)