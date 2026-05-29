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Analisi Tecnica: USD/CAD del 28/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 28/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 maggio

Andamento annoiato per il cross USD contro "Loonie", che chiude la sessione in ribasso dello 0,40%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1,3823. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 1,3768. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 1,3749.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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