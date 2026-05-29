Braga Moro, PCH lancia OPA volontaria finalizzata a delisting

(Teleborsa) - Power Conversion Holding, società controllata da Strategic Power Holding ha promosso un’offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie Braga Moro , dedotte le 871.126 Azioni dei Venditori, le 183.238 Azioni ex LTIP e incluse le massime 98.125 Bonus Shares che saranno emesse dall’Emittente, pari a massime complessive 1.044.706 Azioni Ordinarie dell’Emittente, rappresentative del 49,77% circa del capitale sociale dell’Emittente risultante a seguito dell’emissione delle Bonus Shares. L'offerta è volta ad ottenere la revoca dalle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan (delisting),



L’Offerente riconoscerà un corrispettivo pari a Euro 6,91 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta.



In data 28 maggio 2026 è stato stipulato un contratto preliminare di compravendita condizionata, ai sensi del quale: le società Ottobre 23 e Tanlo in qualità di Venditori si sono obbligati a vendere a PCH tutte le 771.126 Azioni Ordinarie e le n. 100.000 Azioni a Voto Plurimo possedute, rappresentanti complessivamente circa il 41,50% del Capitale Sociale Fully Diluted a un prezzo per Azione pari a Euro 6,91; Andrea Passanisi, Maddalena Bellante e Graziano Petrigliano, Beneficiari del LTIP si sono obbligati a vendere a PCH tutte le 183.238 Azioni Ordinarie, rappresentanti complessivamente circa l’8,73% del Capitale Sociale Fully Diluted, rivenienti dalla maturazione anticipata del piano di incentivazione a lungo termine denominato “PIANO AZIONARIO 2025-2027” a un prezzo per Azione pari a Euro 6,91; al fine di consentire agli azionisti di Braga Moro ancora titolari del diritto all’emissione e assegnazione delle Bonus Shares di aderire all’Offerta conferendovi anche le rispettive Bonus Shares, i Venditori si sono impegnati a procurare che l’assemblea straordinaria deliberi, entro e non oltre la pubblicazione del Documento di Offerta, l’anticipazione della maturazione del Termine di Fedeltà; le società Ottobre 23 e Tanlo si sono altresì impegnate a procurare che, previo esercizio di opzione call per l’acquisto da parte dell’Emittente di una partecipazione complessiva pari al 10% del capitale sociale di Cipierre di titolarità di Ifarcad sia acquistata direttamente da loro, o da un cessionario da loro nominato, l’intera partecipazione sociale posseduta da Braga Moro in Cipierre, comprensiva della Partecipazione Opzionata Cipierre e rappresentativa del 100% del capitale sociale di Cipierre, per un prezzo complessivo di 7.900.000 euro (da corrispondersi per Euro 3.470.400 mediante accollo liberatorio dell’intera posizione debitoria di Braga Moro nei confronti di Cipierre e per Euro 4.429.600,00 mediante bonifico bancario con

fondi immediatamente disponibili).



La Compravendita è sottoposta ad alcune condizioni sospensive tipiche dei contratti di acquisizione di partecipazioni, oltre che al perfezionamento dell'Offerta e a quant'altro già previsto nel presente comunicato



Il 28 maggio 2026 PCH, SPH, Marco Bariletti, che detiene indirettamente il 5% del capitale sociale di Ottobre 23, Andrea Passanisi, che detiene indirettamente il 6% del capitale sociale di Ottobre 23 e al quale saranno assegnate 160.076 Azioni Ordinarie nell’ambito del LTIP, Marco Uccellini, che detiene l’1% del capitale sociale di Ottobre 23, Graziano Petrigliano, al quale saranno assegnate 20.009 Azioni Ordinarie nell’ambito del LTIP, e Francesco Linari, CTO dell’Emittente, hanno sottoscritto un accordo di investimento che disciplina la partecipazione delle parti al capitale di PCH e la relativa governance. L’efficacia dell’Accordo di Investimento è sospensivamente condizionata al verificarsi delle Condizioni Sospensive della Compravendita e al perfezionamento dell’Offerta.





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