Braga Moro, PCH lancia OPA volontaria finalizzata a delisting
(Teleborsa) - Power Conversion Holding, società controllata da Strategic Power Holding ha promosso un’offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie Braga Moro, dedotte le 871.126 Azioni dei Venditori, le 183.238 Azioni ex LTIP e incluse le massime 98.125 Bonus Shares che saranno emesse dall’Emittente, pari a massime complessive 1.044.706 Azioni Ordinarie dell’Emittente, rappresentative del 49,77% circa del capitale sociale dell’Emittente risultante a seguito dell’emissione delle Bonus Shares. L'offerta è volta ad ottenere la revoca dalle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan (delisting),
L’Offerente riconoscerà un corrispettivo pari a Euro 6,91 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta.
In data 28 maggio 2026 è stato stipulato un contratto preliminare di compravendita condizionata, ai sensi del quale: le società Ottobre 23 e Tanlo in qualità di Venditori si sono obbligati a vendere a PCH tutte le 771.126 Azioni Ordinarie e le n. 100.000 Azioni a Voto Plurimo possedute, rappresentanti complessivamente circa il 41,50% del Capitale Sociale Fully Diluted a un prezzo per Azione pari a Euro 6,91; Andrea Passanisi, Maddalena Bellante e Graziano Petrigliano, Beneficiari del LTIP si sono obbligati a vendere a PCH tutte le 183.238 Azioni Ordinarie, rappresentanti complessivamente circa l’8,73% del Capitale Sociale Fully Diluted, rivenienti dalla maturazione anticipata del piano di incentivazione a lungo termine denominato “PIANO AZIONARIO 2025-2027” a un prezzo per Azione pari a Euro 6,91; al fine di consentire agli azionisti di Braga Moro ancora titolari del diritto all’emissione e assegnazione delle Bonus Shares di aderire all’Offerta conferendovi anche le rispettive Bonus Shares, i Venditori si sono impegnati a procurare che l’assemblea straordinaria deliberi, entro e non oltre la pubblicazione del Documento di Offerta, l’anticipazione della maturazione del Termine di Fedeltà; le società Ottobre 23 e Tanlo si sono altresì impegnate a procurare che, previo esercizio di opzione call per l’acquisto da parte dell’Emittente di una partecipazione complessiva pari al 10% del capitale sociale di Cipierre di titolarità di Ifarcad sia acquistata direttamente da loro, o da un cessionario da loro nominato, l’intera partecipazione sociale posseduta da Braga Moro in Cipierre, comprensiva della Partecipazione Opzionata Cipierre e rappresentativa del 100% del capitale sociale di Cipierre, per un prezzo complessivo di 7.900.000 euro (da corrispondersi per Euro 3.470.400 mediante accollo liberatorio dell’intera posizione debitoria di Braga Moro nei confronti di Cipierre e per Euro 4.429.600,00 mediante bonifico bancario con
fondi immediatamente disponibili).
La Compravendita è sottoposta ad alcune condizioni sospensive tipiche dei contratti di acquisizione di partecipazioni, oltre che al perfezionamento dell'Offerta e a quant'altro già previsto nel presente comunicato
Il 28 maggio 2026 PCH, SPH, Marco Bariletti, che detiene indirettamente il 5% del capitale sociale di Ottobre 23, Andrea Passanisi, che detiene indirettamente il 6% del capitale sociale di Ottobre 23 e al quale saranno assegnate 160.076 Azioni Ordinarie nell’ambito del LTIP, Marco Uccellini, che detiene l’1% del capitale sociale di Ottobre 23, Graziano Petrigliano, al quale saranno assegnate 20.009 Azioni Ordinarie nell’ambito del LTIP, e Francesco Linari, CTO dell’Emittente, hanno sottoscritto un accordo di investimento che disciplina la partecipazione delle parti al capitale di PCH e la relativa governance. L’efficacia dell’Accordo di Investimento è sospensivamente condizionata al verificarsi delle Condizioni Sospensive della Compravendita e al perfezionamento dell’Offerta.
```