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A Piazza Affari corre Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
A Piazza Affari corre Avio
Rialzo per l'azienda aerospaziale italiana, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,24%.
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