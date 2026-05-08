Francoforte: andamento rialzista per Lanxess

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia chimica tedesca , che tratta in utile del 2,76% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Lanxess rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario della società che produce prodotti chimici e polimeri si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 17,13 Euro. Prima resistenza a 17,71. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 16,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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