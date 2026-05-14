Francoforte: scambi al rialzo per Lanxess

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia chimica tedesca , che tratta in utile del 2,38% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Lanxess mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,03%, rispetto a -0,43% del MDAX ).





Lo status tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 19,45 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 19,14. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 19,76.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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