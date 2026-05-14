Francoforte: scambi al rialzo per Lanxess
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia chimica tedesca, che tratta in utile del 2,38% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Lanxess mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,03%, rispetto a -0,43% del MDAX).
Lo status tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 19,45 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 19,14. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 19,76.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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