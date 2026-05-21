Giappone, bilancia commerciale inaspettatamente in surplus ad aprile

(Teleborsa) - La bilancia commerciale del Giappone chiude in surplus nel mese di aprile 2026. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), il saldo commerciale ha registrato un avanzo di 302 miliardi di yen. Il dato si confronta con l'avanzo di 643 miliardi di marzo 2026 (dato rivisto da 667 miliardi) e con un disavanzo di circa 150 miliardi di aprile 2025. Le attese degli analisti indicavano un passivo di 30 miliardi di yen.



Il dato destagionalizzato mostra un avanzo commerciale di 240 miliardi di yen, migliore del deficit atteso a -230 miliardi, a fronte dell'avanzo di 90 del mese precedente.



In termini di volumi, l'export segnala un aumento del 14,8% annuale (sopra le attese +9,3%), e in accelerazione dal +11,5% precedente, mentre le importazioni sono cresciute del 9,7%, sopra le aspettative di un aumento dell'8,3%, dopo essere aumentate del 10,9% il mese precedente.

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