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Bilancia commerciale extra UE Italia in aprile
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28 maggio 2026 - 11.10
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Bilancia commerciale extra UE in aprile pari a 3,85 Mld Euro
, in calo rispetto al precedente 5,79 Mld Euro.
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