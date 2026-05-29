New York: CF Industries Holdings scende verso 109,8 USD

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,22%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di CF Industries Holdings rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di CF Industries Holdings mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 109,8 Dollari USA, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 114,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 108,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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