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Unione Europea, Indice costo lavoro (YoY) nel primo trimestre
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21 maggio 2026 - 11.05
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Unione Europea,
Indice costo lavoro nel primo trimestre su base annuale (YoY) +3,3%
, invariato rispetto al precedente.
(Foto: © senoldo/123RF)
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