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Unione Europea, Indice costo lavoro (YoY) nel primo trimestre

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Unione Europea, Indice costo lavoro (YoY) nel primo trimestre
Unione Europea, Indice costo lavoro nel primo trimestre su base annuale (YoY) +3,3%, invariato rispetto al precedente.

(Foto: © senoldo/123RF)
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