Ponte 2 giugno, Federalberghi: oltre 14 milioni in viaggio

93% resta in Italia

(Teleborsa) - Saranno più di 14 milioni, per la precisione 14,3, gli italiani che approfitteranno del 2 giugno per concedersi un primo assaggio di vacanze estive, dormendo almeno una notte fuori casa. Di questi la stragrande maggioranza, pari al 93%, rimarrà in Italia e si orienterà principalmente su destinazioni marine.



In seconda battuta, andrà alla ricerca delle bellezze naturali e dal patrimonio culturale e artistico italiano. Il 7% andrà all'estero. Tutto ciò produrrà un giro di affari di 6,9 miliardi di euro. E' quanto emerge dall'indagine realizzata da Tecnè per conto di Federalberghi in riferimento al movimento turistico degli italiani per il "primo ponte" che apre all'estate.



La quota principale della spesa sarà destinata ai pasti (ovvero il 29,2% del totale), seguita dalla parte relativa al viaggio (23,4%). Per ciò che riguarda la spesa del pernottamento, essa incide solo per un 17,9%. In merito alla scelta dell'alloggio, strutture alberghiere e villaggi turistici saranno la scelta del 27,7%.?La spesa media pro-capite, comprensiva di viaggio, alloggio, ristorazione e divertimenti, si attesterà sui 482 euro.



Infine, la permanenza media sarà di 3,9 giorni.

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