Digital Bros, ricavi +34% ma si amplia la perdita netta nei 9 mesi 2025-26

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi dell'esercizio 2025-2026 Digital Bros , Gruppo attivo nel mercato dei videogiochi, ha registrato Ricavi netti consolidati pari a 89,3 milioni di euro, in aumento del 34,4% rispetto ai 66,4 milioni al 31 marzo 2025, sostenuti dal successo

del videogioco Wuchang: Fallen Feathers ed alle continue performance del brand Assetto Corsa.



Il Margine operativo lordo (EBITDA) si è attestato a pari a 43,8 milioni (49% dei ricavi) più che raddoppiato rispetto ai primi nove mesi dell’esercizio precedente. Il Margine operativo (EBIT) è stato positivo per 8,2 milioni, in aumento di 5,9 milioni nonostante svalutazioni non monetarie per 10,7 milioni derivanti dall’interruzione dello sviluppo del videogioco Directorate: Novitiate. Il conto economico ha chiuso con una perdita netta di 2,5 milioni, in aumento del 22,7% rispetto alla perdita netta di 2,1 milioni del periodo di confronto.



La Posizione finanziaria netta rettificata è positiva per 4,2 milioni (5,8 milioni al netto dell’effetto IFRS 16), superiore alle attese e sensibilmente migliorata rispetto all’indebitamento netto per 16,5 milioni al 30 giugno 2025.



Digital Bros conferma le attese di ricavi consolidati in crescita per l’esercizio in corso per effetto dell’incremento dei ricavi del settore operativo Premium Games, solo parzialmente controbilanciato dalla contrazione dei ricavi nel settore operativo Free to Play. Il miglioramento dei ricavi, unitamente alla riduzione dei costi implementata dal Gruppo, consentirà un ritorno alla marginalità operativa.

Il Gruppo, nonostante il positivo andamento rispetto alle attese registrato al 31 marzo 2026, prevede di tornare ad un indebitamento finanziario netto al 30 giugno prossimo, ma a livelli decisamente inferiori rispetto al 30 giugno 2025. Il Gruppo continua a monitorare con attenzione l’evoluzione del contesto geopolitico e delle tensioni commerciali internazionali, valutandone i possibili effetti sull’attività e sulle dinamiche di mercato.

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