Promotica, nel 2025 ricavi delle vendite +43% a oltre 137 milioni

Proposto dividendo di 0,15 euro

(Teleborsa) - Promotica ha chiuso l'esercizio 2025 con Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni del Gruppo - espressione del core business ovvero l’organizzazione e la gestione di campagne di fidelizzazione della clientela realizzate attraverso la progettazione delle meccaniche, lo sviluppo degli aspetti creativi, la definizione degli aspetti legali e la gestione fisica dei premi, compresa la loro fornitura - in crescita su base annua del 43,1% a 137,4 milioni di euro.



Il Margine Industriale è pari a 47,8 milioni rispetto a 33,9 milioni, con un’incidenza percentuale sul fatturato al 34,8% rispetto al 35,3% dell’esercizio precedente. La contrazione della marginalità riflette principalmente l’incremento del costo del venduto e delle pressioni logistiche internazionali, in un contesto di forte espansione dei volumi.



L’EBITDA risulta pari a 10,3 milioni, in progresso del 69,8% rispetto al 2024, con un EBITDA margin pari al 7,5% rispetto al 6,3% a fine esercizio 2024. Il Risultato Netto è più che raddoppiato a 3,9 milioni da 1,6 milioni al 31 dicembre 2024. L’Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2025 cifra in 8,7 milioni, in netto miglioramento rispetto ai 19,3 milioni di fine 2024.



Il Cda proporrà all'assemblea convocata per il 15 giugno 2026 la distribuzione di un dividendo ordinario di 0,15 euro per azione. Lo stacco della cedola è previsto per il giorno 13 luglio, record date al 14 luglio e con pagamento il successivo 15 luglio.

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