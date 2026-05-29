RiminiWellness, l’universo del benessere in Riviera

Brasini, un azzurro di pallamano nel CDA di IEG: " professionisti, aziende e appassionati si incontrano per far crescere l’intero movimento"

(Teleborsa) - Alla Fiera di Rimini e sulla Riviera è in corso la 20esima edizione di RiminiWellness, la manifestazione internazionale di Italian Exhibition Group dedicata a fitness, sport, benessere e sana alimentazione, in programma fino a domenica 31 maggio. “RiminiWellness è il cuore pulsante del settore: professionisti, aziende e appassionati si incontrano per far crescere l’intero movimento”, afferma Gian Luca Brasini, che non solo siede nel board di Italian Exhibition Group ma è un ex atleta professionista nella pallamano.



Brasini - oggi chief corporate officer del Gruppo Maggioli - ha disputato 20 campionati di Serie A1, collezionato 35 presenze con la Nazionale e conquistato uno Scudetto e una Coppa Italia. Ha collaborato con la European Handball Federation (EHF) nelle attività di marketing della Champions League. “Lo sport è sempre stato il filo conduttore della mia vita. Disciplina, lavoro di squadra e resilienza sono lezioni che ho portato nel management e nella politica sportiva”. In ambito istituzionale è stato Assessore allo Sport del Comune di Rimini, con interventi su impianti, sport di base e collaborazione con le società sportive.



Il valore di RiminiWellness si riflette anche sul territorio in un interscambio costante: “Eventi come questo dimostrano come sport, benessere ed eventi possano diventare un motore di crescita, aggregazione e promozione per tutta la Riviera”, sottolinea Brasini. L’edizione 2026 si sviluppa su 190mila metri quadrati, con 30 padiglioni, 6 aree tematiche, oltre 2.000 ore di attività e 12 palchi. Un format che integra sport, formazione e prevenzione. “Non è solo una fiera, ma una piattaforma di innovazione, business e formazione”. Quattro giorni in cui Rimini diventa capitale internazionale del wellness.





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