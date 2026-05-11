Unione Fiduciaria chiude il 2025 con utile da 1,9 milioni

(Teleborsa) - Lo scorso venerdì 27 aprile 2026 l'Assemblea degli azionisti di Unione Fiduciaria ha esaminato e approvato il bilancio 2025. Sotto la guida del Presidente, Professor Roberto Ruozi e del Direttore Generale, Dottor Filippo Cappio, Unione Fiduciaria ha ottenuto nel 2025 ricavi complessivi pari a euro 20.350.157, sostanzialmente in linea con quelli del 2024.



Il bilancio dell’esercizio sociale si è chiuso con un utile netto d’esercizio pari a euro 1.957.522.



A fine 2025, Unione Fiduciaria ha visto le proprie masse amministrate attestarsi a euro 16,528 miliardi che, sebbene in lieve flessione rispetto a quelle dell’esercizio precedente - in linea con l’andamento settoriale - riconfermano ancora una volta la posizione di preminenza della Società nel mercato di riferimento.



Il Dott. Filippo Cappio, Direttore Generale di Unione fiduciaria, ha sottolineato che "in un settore fiduciario in costante evoluzione, anche nel 2025 Unione Fiduciaria si conferma partner di riferimento nell’amministrazione di beni per finalità fiscali, di riservatezza e di garanzia. Clienti e intermediari riconoscono il valore del supporto concreto che offriamo, sia attraverso i nostri consolidati servizi fiduciari tradizionali, sia mediante le soluzioni più innovative dedicate alla organizzazione e ottimizzazione dei patrimoni (ad esempio: la supervisione degli investimenti finanziari, il wealth planning, l’assunzione del ruolo di trustee o di guardiano di trust).



I nostri professionisti, grazie a competenze specialistiche, sono in grado di analizzare in modo integrato rischio ed efficienza degli attivi amministrati, qualità che rendono Unione Fiduciaria un interlocutore sempre più richiesto da detentori di patrimoni complessi e articolati, sia per gli aspetti di governance patrimoniale sia per la pianificazione del passaggio generazionale della ricchezza".







(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)

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