Valtecne, superati per la prima volta i 10 milioni di ricavi in un trimestre

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Valtecne , società specializzata nella meccanica ad alta precisione per dispositivi medici e applicazioni industriali su Euronext Growth Milan, ha approvato i ricavi consolidati al 31 marzo 2026, che per la prima volta nella storia del Gruppo superano la soglia dei 10 milioni di euro trimestrali, attestandosi a 10,3 milioni (+9,6% rispetto ai 9,4 milioni del Q1 2025).



I ricavi stand-alone si attestano a 8,8 milioni (da 7,9 milioni). La Medical business line (che rappresenta circa il 74% del totale) cresce del 7,1% a 7,5 milioni, sostenuta dal core ortopedico e dal business dentale della controllata Utilità. La Industrial business line segna il progresso più marcato, +16,9% a 2,7 milioni, grazie alla netta ripresa del mercato dopo la contrazione registrata tra fine 2023 e primo semestre 2025.



Il CEO Paolo Mainetti ha dichiarato: "Superare la soglia dei 10 milioni di ricavi trimestrali per la prima volta rappresenta un traguardo significativo per il nostro Gruppo e conferma l'efficacia della strategia perseguita negli ultimi anni. La crescita della Medical business line, insieme ai segnali di ripresa del segmento industriale, dimostra la forza del nostro posizionamento. Continuiamo con determinazione gli investimenti in digitalizzazione, innovazione dei processi produttivi e rafforzamento dell'organico, con l'obiettivo di consolidare ulteriormente la nostra leadership nella meccanica di precisione applicata ai dispositivi medici".

Condividi

```