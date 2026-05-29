Turismo: cresce spesa nelle mete culturali

(Teleborsa) - Crescono i turisti che raggiungono l’Italia mossi dalla voglia di visitare destinazioni culturali: nel 2025 sono stati il 56,4 % in più rispetto all’anno precedente per una spesa complessiva di 5,8 miliardi di euro. Un trend generale positivo che prosegue nel primo trimestre 2026 con i dati Istat che parlano di un +12,3% di presenze straniere rispetto allo stesso trimestre 2025. Singolarmente, il turista culturale è anche quello più propenso a spendere rispetto a chi si muove verso località balneari o montane: la spesa degli stranieri è superiore del 46%, mentre per gli italiani del 31%.



Muovendo da questi presupposti, illustrati da Cristina Mottironi, docente di Economia e Gestione delle Destinazioni Turistiche all'Università Bocconi di Milano, e responsabile del Tourism Major del Master of Science ACME si sono confrontati cinque sindaci di medie città italiane lanciando l’idea di fare rete.



Tutto questo al primo Forum delle città d’arte e cultura che si è svolto oggi a Modena nell’ambito del Motor Valley Fest, nella sede dalla Camera di Commercio, organizzato da Economia Pulita in collaborazione con VisionUp Consulting.



A discutere e confrontarsi tra loro il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, Michele Guerra (Parma), Alessandro Barattoni (Ravenna), Marco Russo (Savona) e Damiano Tommasi (Verona) insieme ad esperti, accademici e istituzioni, tutti con l’obiettivo di condividere strategie e iniziative utili ad accrescere l’attrattività turistica delle proprie città fino a ipotizzare un coordinamento che consenta di fare rete tra loro.



Obiettivo comune creare un’offerta di qualità che tuteli il territorio e i suoi residenti, in grado di creare valore economico investendo in network infrastrutturali per migliorare l’accessibilità e usando l’intelligenza artificiale per valorizzare la cultura, il patrimonio artistico, urbanistico ed enogastronomico, rendendole maggiormente fruibili e comprensibili, arricchendo il tutto di esperienze concrete.

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