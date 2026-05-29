Workday, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Effervescente il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , che scambia con una performance decisamente positiva del 9,56%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Workday mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +16,9%, rispetto a +3,21% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Lo status tecnico di Workday è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 146 USD, mentre il primo supporto è stimato a 135,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 156,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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