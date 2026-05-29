Workday, prevale lo scenario rialzista a New York
(Teleborsa) - Effervescente il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che scambia con una performance decisamente positiva del 9,56%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Workday mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +16,9%, rispetto a +3,21% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Lo status tecnico di Workday è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 146 USD, mentre il primo supporto è stimato a 135,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 156,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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