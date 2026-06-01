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Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 29/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 29/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 maggio

Seduta trascurata per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la giornata con un controllato -0,07%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 8.236,7. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 8.151,5. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 8.119,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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