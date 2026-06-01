Auto Italia: mercato in crescita anche a maggio

sono state immatricolate 150.096 autovetture (+7,6%)

(Teleborsa) - Nel mese di maggio sono state immatricolate 150.096 autovetture a fronte delle 139.445 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari ad un aumento del 7,64%.



Lo comunica il Mit spiegando che i trasferimenti di proprietà sono stati 477.820 a fronte di 466.760 passaggi registrati a maggio 2025, con un aumento del 2,37%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 627.916, ha interessato per il 23,9% vetture nuove e per il 76,1% vetture usate.



Le immatricolazioni rappresentano le risultanze dell’Archivio Nazionale dei Veicoli al 31.05.2026, mentre i dati relativi ai trasferimenti di proprietà si riferiscono alle certificazioni rilasciate dagli Uffici della Motorizzazione nel mese di maggio 2026.



“A maggio il mercato italiano dell’auto registra un ulteriore rialzo (+7,6%), il quinto consecutivo da inizio anno, nonostante un giorno lavorativo in meno rispetto allo stesso mese del 2025 (20 giorni contro 21) – ha commentato Roberto Vavassori, Presidente di ANFIA. Prosegue, inoltre, il trend di crescita della mobilità elettrica: le vetture BEV, che registrano un incremento a doppia cifra nel mese, raggiungono a maggio una quota dell’8,8%. Un risultato sostenuto principalmente dalla domanda dei privati (quasi il 70% delle vendite di vetture BEV) e favorito anche dalla coda residua degli incentivi dello scorso ottobre.

Infine, accogliamo positivamente il recente sblocco del ‘DPCM Automotive’ che prevede l’introduzione di misure di sostegno alla filiera per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione e misure di incentivazione alla mobilità sostenibile, in particolare per il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali. Ora serve una rapida messa a terra delle misure di sostegno agli investimenti entro la data di convocazione del Tavolo automotive previsto al Mimit il prossimo 14 luglio”.



Unrae sottolinea come il mercato italiano delle autovetture chiude il mese di maggio "confermando la sua fase di crescita". Questo risultato - si legge nella nota - pur mostrando segnali di rallentamento rispetto alla crescita registrata ad aprile e cumulata dall’inizio del 2026, consolida l’andamento positivo dei primi cinque mesi dell’anno, con le immatricolazioni complessive che raggiungono le 790.301 unità, in aumento del 9,4% rispetto alle 722.508 del periodo gennaio-maggio 2025. Rimane tuttavia sensibile la distanza rispetto allo stesso periodo del 2019, che esprime una contrazione strutturale del 13,2%.







“Il mercato delle autovetture conferma un trend espansivo nei volumi mensili, ma l’andamento complessivo resta facilmente influenzabile dall’incertezza del contesto, locale e globale, nel quale ci troviamo”, dichiara Roberto Pietrantonio, Presidente di UNRAE. “Siamo di fronte a una fase di recupero che, per consolidarsi davvero, necessita di essere supportata da politiche industriali di ampio respiro e da un quadro normativo certo, capace di restituire piena fiducia a famiglie e imprese nelle loro intenzioni di acquisto o investimento.”

Condividi

```