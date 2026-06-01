Berkshire Hathaway acquista Taylor Morrison per 8,5 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Berkshire Hathaway ha raggiunto un accordo definitivo per acquisire il costruttore Taylor Morrison Home Corporation ad un prezzo di 72,50 dollari per azione ordinaria in contanti, ovvero per un valore complessivo di circa 6,8 miliardi di dollari per un enterprise value totale di quasi 8,5 miliardi di dollari.



Tale prezzo incorpora un premio del 24% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura di Taylor Morrison, pari a 58,50 dollari, registrato il 29 maggio scorso.



A seguito del perfezionamento dell'operazione, previsto per la seconda metà del 2026, Taylor Morrison diventerà una società privata e le sue azioni ordinarie non saranno più quotate e negoziate sul NYSE.

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