Deere conferma guidance su utile annuale nonostante calo nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Deere , una delle principali aziende al mondo nella produzione di macchine agricole, ha registrato un utile netto di 1,773 miliardi di dollari per il secondo trimestre terminato il 3 maggio 2026, pari a 6,55 dollari per azione, rispetto a un utile netto di 1,804 miliardi di dollari, pari a 6,64 dollari per azione, per il trimestre al 27 aprile 2025. Nei primi sei mesi dell'anno, l'utile netto attribuibile a Deere è stato di 2,429 miliardi di dollari, pari a 8,97 dollari per azione, rispetto a 2,673 miliardi di dollari, pari a 9,82 dollari per azione, per lo stesso periodo dell'anno precedente.



A livello mondiale, le vendite e i ricavi netti sono aumentati del 5%, raggiungendo i 13,369 miliardi di dollari, nel secondo trimestre del 2026 e dell'8%, arrivando a 22,981 miliardi di dollari, nei primi sei mesi. Il fatturato netto è stato di 11,778 miliardi di dollari per il trimestre e di 19,779 miliardi di dollari per i sei mesi, rispetto a 11,171 miliardi di dollari e 17,980 miliardi di dollari dell'anno precedente, rispettivamente.



"La nostra performance nell'attuale contesto di mercato dimostra la solidità del nostro portafoglio diversificato. Ciò si riflette in particolare negli ottimi risultati ottenuti dalle nostre divisioni Small Ag e Construction & Forestry nel corso di quest'anno - ha dichiarato John May, presidente e CEO - Mentre affrontiamo le continue sfide nei mercati agricoli globali, il nostro portafoglio completo continua a guidare l'espansione della quota di mercato e a supportare i nostri obiettivi di crescita sostenuta".



L'utile netto attribuibile a Deere per l'esercizio 2026 è previsto in un intervallo compreso tra 4,5 e 5 miliardi di dollari.



"Sebbene i nostri clienti si trovino ad affrontare continue sfide, Deere rimane fermamente impegnata a supportare il loro successo attraverso operazioni disciplinate e resilienza - ha affermato May - Continuando a investire nell'innovazione durante tutto il ciclo economico e sfruttando la forza della nostra rete di concessionari, siamo ben posizionati per offrire un valore crescente a clienti e azionisti con il miglioramento delle condizioni di mercato".



(Foto: Loren King su Unsplash)

Condividi

```