BNP Paribas, alza obiettivi di redditività al 2028 in Belgio ma l'AI si mangia 1000 posti di lavoro

(Teleborsa) - La belga BNP Paribas Commercial and Personal Banking (CPBB), parte del Gruppo BNP Paribas , ha alzato il velo sul nuovo piano strategico 2026-2028 che rafforzerà le sue tre principali aree di clientela potenziando l'offerta e approfondendo le relazioni con i clienti, semplificando il modello operativo e accelerando l'implementazione della trasformazione digitale e dell'intelligenza artificiale.



La banca si attende che in arco di piano i ricavi crescano a un tasso annuo composto del 9% (CAGR 2025-2028), trainati principalmente dal margine di interesse netto. Prestiti e depositi sono stimati in aumento a un CAGR di circa il 2%, mentre il rapporto costi/ricavi è visto in miglioramento di circa 10 punti percentuali, raggiungendo circa il 59% entro il 2028, generando un margine di interesse positivo medio annuo superiore al +5%.



Il Gruppo evidenzia che il recente aumento dei tassi a lungo termine è marginalmente positivo per le banche commerciali dell'eurozona. In tale contesto, la traiettoria dei ricavi si basa sulle seguenti ipotesi: 1) tasso BCE al 2,5%, poi ritorno al 2,0% a partire dalla fine del 2027; tasso a lungo termine al 2,8%, poi ritorno al 2,6%; e 2) una composizione dei depositi stabilizzata.



Sulla base di questi dati, BNP Paribas ha rivisto al rialzo gli obiettivi di redditività di CPBB, prevedendo un ROTE ante imposte del 22% nel 2028 (rispetto al 20% previsto in precedenza) e del 25% nel 2030 (rispetto al 23% previsto in precedenza), contro il 13,6% del 2025. Il contributo di CPBB alla traiettoria del ROTE del Gruppo è stato portato a circa +0,5% entro il 2028 (rispetto a circa +0,3% previsto in precedenza), rafforzando la traiettoria del ROTE del Gruppo, che dovrebbe superare il 13% entro il 2028.



In tema di digitalizzazione e intelligenza artificiale, la banca segnala che la frequenza delle conversazioni con i clienti aumenterà, in particolare con l'obiettivo di raggiungere circa 7 milioni di interazioni con l'assistente virtuale nel 2028, rispetto a circa 1 milione nel 2025 (>90% di crescita annua composta 2025-2028).



Tuttavia, l'accelerazione dell'AI comporterà un taglio di 1.000 posti di lavoro.





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