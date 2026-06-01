Milano 17:35
49.775 -0,52%
Nasdaq 18:53
30.512 +0,59%
Dow Jones 18:53
50.904 -0,25%
Londra 17:35
10.339 -0,68%
Francoforte 17:35
25.003 -0,40%

BNP Paribas, alza obiettivi di redditività al 2028 in Belgio ma l'AI si mangia 1000 posti di lavoro

Banche, Finanza
BNP Paribas, alza obiettivi di redditività al 2028 in Belgio ma l'AI si mangia 1000 posti di lavoro
(Teleborsa) - La belga BNP Paribas Commercial and Personal Banking (CPBB), parte del Gruppo BNP Paribas, ha alzato il velo sul nuovo piano strategico 2026-2028 che rafforzerà le sue tre principali aree di clientela potenziando l'offerta e approfondendo le relazioni con i clienti, semplificando il modello operativo e accelerando l'implementazione della trasformazione digitale e dell'intelligenza artificiale.

La banca si attende che in arco di piano i ricavi crescano a un tasso annuo composto del 9% (CAGR 2025-2028), trainati principalmente dal margine di interesse netto. Prestiti e depositi sono stimati in aumento a un CAGR di circa il 2%, mentre il rapporto costi/ricavi è visto in miglioramento di circa 10 punti percentuali, raggiungendo circa il 59% entro il 2028, generando un margine di interesse positivo medio annuo superiore al +5%.

Il Gruppo evidenzia che il recente aumento dei tassi a lungo termine è marginalmente positivo per le banche commerciali dell'eurozona. In tale contesto, la traiettoria dei ricavi si basa sulle seguenti ipotesi: 1) tasso BCE al 2,5%, poi ritorno al 2,0% a partire dalla fine del 2027; tasso a lungo termine al 2,8%, poi ritorno al 2,6%; e 2) una composizione dei depositi stabilizzata.

Sulla base di questi dati, BNP Paribas ha rivisto al rialzo gli obiettivi di redditività di CPBB, prevedendo un ROTE ante imposte del 22% nel 2028 (rispetto al 20% previsto in precedenza) e del 25% nel 2030 (rispetto al 23% previsto in precedenza), contro il 13,6% del 2025. Il contributo di CPBB alla traiettoria del ROTE del Gruppo è stato portato a circa +0,5% entro il 2028 (rispetto a circa +0,3% previsto in precedenza), rafforzando la traiettoria del ROTE del Gruppo, che dovrebbe superare il 13% entro il 2028.

In tema di digitalizzazione e intelligenza artificiale, la banca segnala che la frequenza delle conversazioni con i clienti aumenterà, in particolare con l'obiettivo di raggiungere circa 7 milioni di interazioni con l'assistente virtuale nel 2028, rispetto a circa 1 milione nel 2025 (>90% di crescita annua composta 2025-2028).

Tuttavia, l'accelerazione dell'AI comporterà un taglio di 1.000 posti di lavoro.

Condividi
```